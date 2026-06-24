EDITORIAL : La venta de comida ambulante

Uno de los asuntos que los ministerios de Salud, Comercio, las gobernaciones, alcaldías y juntas comunales tienen que abordar, es el creciente número de emprendimientos de venta de comida ambulante en condiciones que no son las mejores para la salud de los consumidores.

En zonas cercanas a paradas de autobuses, estaciones del Metro o parques se instalan vehículos tipo panel o bicicleteas adaptadas, donde se vende comida preparada sin refrigeración o que se elabora en el mismo lugar.

Sin agua potable o espacios para depositar la basura, no se tiene conocimiento que tengan un permiso para operar comercialmente o aquellos que son necesarios para manipular alimentos... No se trata de impedir los emprendimientos, sino que se realicen de acuerdo con los mínimos estándares de seguridad alimentaria y respetando las normas.