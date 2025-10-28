EDITORIAL : Las amenazas del clima

Hace cuarenta años, el país se jactaba de estar “protegido” de las inclemencias del tiempo. Era un acontecimiento que el país enfrentara una inundación, un derrumbe de tierra o un problema derivado del clima.

En la actualidad, el cambio climático y la intervención humana en las zonas cercanas a los ríos y quebradas está pasando factura. En todo el mundo ocurre algo similar.

Para Panamá es un fenómeno reciente que reta a las autoridades, organismos de socorro, bomberos y a los propios ciudadanos. Y aunque el país no es víctima de huracanes, los coletazos nos afectan, tanto en la capital como en las provincias.

La organización y la educación constante son la clave del éxito para enfrentar estas amenazas, presentes en gran parte del año en particular entre agosto y noviembre de cada año.