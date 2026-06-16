EDITORIAL : Las nuevas ciudades

El crecimiento de la población en las zonas urbanas y el creciente desarrollo en las áreas alejadas de las ciudades, o en las provincias, están demandando cada vez más un plan nacional de desarrollo que permita crecer en infraestructura, espacios verdes y públicos.

Las áreas más conocidas se enfrentan hoy a las demandas a los municipios y juntas comunales para recuperar aceras y servidumbres, por décadas utilizadas para otras funciones. Esa reorganización, evidentemente, produce cambios a los cuales la sociedad se debe acostumbrar.

Aceras grandes, mayor número de plazas de estacionamientos, nuevos parques y rotondas son necesarias, urgentes e importantes. Los municipios de Panamá, David y San Miguelito lideran un movimiento para producir esos cambios que los ciudadanos están esperando.