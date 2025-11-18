EDITORIAL : Las reglas electorales

Los tiempos que vivimos demandan de todos los actores sociales, sean partidos políticos, grupos, asociaciones o ciudadanos, un compromiso por promover, ampliar y fortalecer la participación del mayor número de personas en la vida política. La incursión de los denominados “independientes” le dio al proceso democrático un impulso a la institucionalidad democrática que debe ser fortalecido. En la medida que se eliminen obstáculos y reglas confusas en material electoral, ganarán los ciudadanos y, por ende, el país. La Comisión Nacional de Reformas Electorales tiene la responsabilidad de mejorar el Código Electoral y reglas del juego político. En las últimas semanas se abrió un debate sobre propuestas que pretenden reducir los avances electorales. Los responsables deben reflexionar y corregir el rumbo.