EDITORIAL : Los anuncios del presidente Mulino

En su discurso a la nación al iniciar su tercer año de mandato, hizo varios anuncios que no deben pasar desapercibidos. La política criminal y el plan para generar miles de empleos enumerados por el presidente José Raúl Mulino no pueden ser pasados por alto. En la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas, la mano dura es inevitable. En la defensa de las víctimas, al narcotráfico, crimen organizado y delincuencia común ya no le podemos dar tregua o andar con medias tintas. Lo mismo ocurre con la economía. El diseño de un plan para crear miles de empleos con respaldo de la empresa privada tiene que ir acompañado por la reactivación de las obras de infraestructura que desde hace dos años se prometieron. Las verdaderas prioridades de los panameños ya están claras y son la seguridad y el empleo, no los juegos políticos.