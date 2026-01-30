EDITORIAL : Los asuntos comunes

En el Foro Económico Internacional de la CAF, que se realizó en Panamá, los presidentes y jefes de Estado que estuvieron presentes coincidieron en promover la unidad de la región, sin atajos políticos o prisiones ideológicas, para enfrentar los temas que son los mismos para cada nación.

Avanzar en una educación moderna, tener servicios de salud pública eficientes, mejorar la economía, crear empleos, atraer la inversión y combatir las amenazas de la delincuencia común y el narcotráfico.

Sin lugar a duda, hay avances. Los acuerdos de asociación comercial, los tratados y la apertura de mercados señalan el camino, pero fala completar la fase de complementar como zona unida el combate a las amenazas que ponen en peligro la estabilidad política y democrática. El Foro de la CAF fue un paso importante.