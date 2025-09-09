EDITORIAL : Los diversos frentes de Israel

En Israel, dos terroristas de origen palestino mataron a seis personas e hirieron a otras doce, en una intersección vehicular en Jerusalén. Ambos atacantes prevenían de la vecina Cisjordania. El ataque ha sido uno de los más letales, cometido por el terrorismo dentro de Israel en los últimos años, superado por la masacre del 7 de octubre de 2023 en los Kibutz cercanos a la ciudad de Gaza. Desde su fundación, Israel ha enfrentado el terrorismo desde varios frentes en sus fronteras y con ataques desde Irán, Líbano y Yemen. Para entender la guerra que enfrenta Israel hay que conocer la historia, el contexto y las amenazas que ciernen sobre esta nación, cuyos habitantes aspiran a vivir sin amenazas constantes o ataques contra la vida de los ciudadanos. La paz es el camino, el terrorismo no la quiere.