EDITORIAL : Los nuevos partidos políticos

Con el anunció de la coalición Vamos de avanzar en el proceso para inscribirse como un partido político, el número de grupos que buscarán el reconocimiento legal para participar en las elecciones generales del año 2029, sumarán a once.

Si los tres que ya están autorizados y los que esperan el visto bueno del Tribunal Electoral alcanzaran sus objetivos, el número de organizaciones políticas legalmente reconocidas llegarían a veinte.

Esta dispersión de la participación política confirma que ninguna organización política tiene la mayoría absoluta por lo que la próxima contienda estaría dominada por alianzas electorales.

A este eventual panorama habrá que sumar las candidaturas independientes que ocuparán el espacio dejado por Vamos ahora que decidió luchar por el poder a través de la partidocracia.