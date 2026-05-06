EDITORIAL : ¿Necesitamos la mano dura?

Cuando los delincuentes amenazan la tranquilidad ciudadana, la exigencia generalizada es que se aplique una política de mano dura. Para nadie es un secreto que las pandillas criminales vinculadas al tráfico de drogas, así como otros grupos delictivos, están vinculados a la violencia, robos, hurtos y asaltos.

Las autoridades, en reiteradas ocasiones, han denunciado que la justicia no acompaña la evidencia presentada en muchas investigaciones y capturas lo que permite a los delincuentes salir a las calles con medida cautelares laxas.

Lo que ocurre en El Salvador, con la política anti maras del gobierno el presidente Nayib Bukele presiona al resto de las naciones, las cuales se enfrentan todos los días a las actividades de las organizaciones criminales que ponen en jaque la seguridad de las familias y el país.