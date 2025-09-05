EDITORIAL : Pasos importantes

Las expectativas crecen. En los últimos doce meses se han tomado importantes medidas dirigidas a enderezar las finanzas públicas, reducir los gastos que no son importantes, terminar obras de infraestructura y preparar el camino para megaproyectos que impactan en la vida de los ciudadanos y la economía del país.

El tren a Chiriquí, la terminación de la Línea 3 del Metro, el Metro Cable y los planes para traer agua de río Indio y construir un gasoducto en el Canal, serán, sin lugar a duda, proyectos que van a impactar en el futuro inmediato.

Las giras del presidente José Raúl Mulino a Brasil y Japón confirman el interés del mundo empresarial en las ventajas y oportunidades que da el país para desarrollar negocios exitosos. Sin lugar a duda, Panamá va por buen rumbo. Solo falta definir la reapertura de la mina y mejorar la eficiencia del Estado.