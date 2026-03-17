EDITORIAL : Pericia en el volante

Hace medio siglo, las campañas de educación vial eran algo común. Todavía se recuerda la frase: “más vale perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto” y las entidades responsables del tránsito en alianza con la empresa privada hacían énfasis en el manejo preventivo.

El número de accidentes de tránsito que las cámaras de video vigilancia registran en las principales calles del país, confirman que hay falta de pericia y también de concentración y responsabilidad.

Es hora de convocar a los sectores involucrados para modernizar la legislación, revisar qué hacen las escuelas de manejo con la instrucción de los nuevos conductores y de las empresas responsables de los revisados vehiculares, que muchos no pasan de un diagnóstico o una fotografía del vehículo que estará rodando en las calles.