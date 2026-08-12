EDITORIAL : Preocupaciones legítimas

Los residentes de Marbella y El Cangrejo en el corregimiento de Bella Vista que se han organizado en comités de vecinos y residentes se están expresando con preocupación por los crecientes problemas que trae el desarrollo urbano, la delincuencia, los hurtos, la presencia de mendigos, ventas ambulantes sin permisos municipales y sanitarios, así como piqueras improvisadas de taxis y buses.

Son comunidades residenciales que conviven con multiplicidad de negocios, entre ellos hoteles y restaurantes. Igualmente, todos los días, vehículos particulares y camiones de reparto se estacionan en vías muy transitadas, encima de las aceras y las servidumbres en una zona con gran número de adultos mayores y familias con menores de edad. Es un desafío que se repite en otros corregimientos capitalinos.