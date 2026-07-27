EDITORIAL : Proyectos necesarios

El debate está abierto y es intenso. Sin embargo, la realidad siempre determina las decisiones que se deben tomar como país. Las inversiones públicas como el tren a la provincia de Chiriquí, el Metro Cable o la culminación de obras como el nuevo puente sobre el Canal o la Línea 3 del Metro, impactarán a la economía y la vida diaria de los ciudadanos.

Están pendientes un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la construcción de un puerto en David, Chiriquí y la decisión del gobierno del Presidente José Raúl Mulino sobre la reapertura de las operaciones de la mina de cobre en Donoso.

Suspender la ley de moratoria minera y crear una empresa que permita aprovechar ese recurso natural, serán sin dudarlo, claves para crear nuevos empleos y dinamizar la economía.

El margen de maniobra será exitoso en la medida que las decisiones que se adopten favorezcan a las mayorías.