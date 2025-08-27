EDITORIAL : Responsabilidad de proponer leyes

En la Asamblea Nacional se perciben cambios. No son todos los que los ciudadanos reclaman, pero se notan. Sin embargo, hay que advertir sobre una de las responsabilidades principales de los diputados, promover y aprobar leyes que le sirvan al país y a la gente. En la elaboración de una ley se debe tomar en cuenta la necesidad, urgencia y beneficios para la sociedad. En el actual contexto, las leyes económicas, las normativas y aquellas que fortalecen el estado de derecho son, sin lugar a duda, de prioridad y urgencia. Las bancadas, creadas para agrupar a los miembros de un mismo partido, tienen que comenzar a legislar en equipo para que cada ley que se proponga se discuta y apruebe; no se convierta en un mecanismo de control, obstáculo para la competencia o amenaza a la inversión.