EDITORIAL : ¿Saldrán bien preparados?

La huelga de más de dos meses, de los educadores del sector público, impactó el proceso de enseñanza de miles de estudiantes y agravó la preparación de aquellos que pasarán a la vida universitaria el otro año. A pesar de los esfuerzos del ministerio de Educación y de un gran número de universidades, el tiempo académico que se perdió nunca se recuperará. Y hay una realidad con los jóvenes del sector público que tienen deficiencias acumuladas por el cierre durante la pandemia del covid-19 y de las protestas recientes por el costo de vida y contra la minería. En un momento donde necesitamos que la educación recupere el sitial estratégico para cambiar la vida de los ciudadanos, las malas decisiones adoptadas por una dirigencia politizada dejan resultados que ahora, ningún protagonista quiere asumir.