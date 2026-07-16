Editorial

EDITORIAL : ¿Se murió la solidaridad y la humanidad?

EDITORIAL : ¿Se murió la solidaridad y la humanidad?
PEXELS | Dos personas estrechando sus manos.
Redacción
16 de julio de 2026

Con la llegada de las redes sociales, la debilidad de la educación en casa, la renuncia de las familias a la patria potestad y una educación cada vez más pobre en valores y principios, conceptos como la solidaridad o la humanidad se han ido perdiendo.

La sociedad está amenazada por lo chabacano e indecente. Las aplicaciones más populares reemplazaron el contacto humano y se convirtieron en un escenario despiadado donde la vulgaridad y ofensa se convierten en sinónimo de lo natural y correcto.

Igualmente, se deja a un lado la sensibilidad humana, el sentido común, la humanidad y la solidaridad sin esperar nada, con aquellos que tienen dificultades sociales o económicas.

Es aquí donde la educación en casa y el sistema escolar tienen que salir al rescate de los valore que identifican al ser humano.

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