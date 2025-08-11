EDITORIAL : Sentido común

Las jubilaciones especiales fueron, por mucho tiempo, un tema de debate entre autoridades, economistas e inclusive organismos que financian proyectos en Panamá.

Excepto la de la Policía Nacional, que tiene un componente político y también de seguridad, desde 1990 se comenzó un proceso para terminar con fechas de retiro, sueldos de jubilación al 100% y otras formas que presionaban al presupuesto nacional y a la finanzas de la Caja del Seguro Social (CSS).

Los magistrados y jueces merecen todo el respeto y consideración, al igual que todos los funcionarios y trabajadores del sector privado que tienen responsabilidades de suprema importancia.

Empero, vivimos tiempos de estrechez económica y sacrificios para miles de ciudadanos. Hay decisiones que no son populares ni correctas.