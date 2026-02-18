EDITORIAL : Tiempo de reflexión

Para los cristianos, hoy comienza un tiempo de cuarenta días que culminarán con la Semana Santa, la Cuaresma. Es un tiempo en el cual los creyentes fortalecen su espiritualidad, ayunan y se preparan para la muerte y resurrección de Jesucristo.

En todos los templos, las comunidades religiosas, con la imposición de las cenizas, iniciarán un proceso de los más importantes en la fe cristiana.

Este año, el llamado es a la reconciliación del país, a pesar de las diferencias y sus dificultades. Es también una época para reforzar la solidaridad con los menos favorecidos en la sociedad y para acercase más a Dios.

En las iglesias se vive con alegría y esperanza este periodo, el más importante de la vida religiosa y secular. La resurrección se convierte en un símbolo de fe, esperanza y buenos deseos para todos los hijos de Dios.