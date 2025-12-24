EDITORIAL : Tiempo de reflexión y unión

Para los cristianos, la Navidad es una fecha de una importancia sagrada. El nacimiento del Jesús, quien dio su vida por el hombre y la humanidad, es el eje central de la fecha de una fe que por siglos ha conducido a millones de personas.

Las familias se reunirán para compartir regalos, buenos deseos y cenar en medio de una reflexión sobre sus realidades y el futuro. Cuando se trata de la fe, los seres humanos expresan sus mejores sentimientos para los que le rodean y el prójimo.

La Navidad panameña, en particular, tiene un ingrediente espiritual y religioso inseparable y otro festivo. Y es que el nacimiento de Jesús es un acontecimiento que se tiene que celebrar con alegría, porque Jesús hecho hombre, dio su vida para salvar a la humanidad de los peligros, la intolerancia, la violencia y pecados actuales que nos acechan.