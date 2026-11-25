El incremento de los casos de malaria y dengue como consecuencia de la creciente población de mosquitos obliga al país a retomar las masivas campañas de educación y de eliminación de los reservorios del insecto causada de estas enfermedades y de otras más.

El ministerio de Salud tendrá que hacer el esfuerzo, en lo que resta del año, para activar a las cuadrillas de lo que fuera el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria.

En el caso de los infectados en Merca Panamá, la investigación determinó que se enfermaron de malaria por dormir en la zona boscosa en condiciones precarias.

El dengue, sin embargo, sigue teniendo altas cifras de afectados y fallecidos por lo que eliminar los potenciales criaderos del mosquito es una prioridad. Al ser un asunto de salud públicas, las medidas que se han tomado y las que faltan, son necesarias.