Editorial

EDITORIAL : Un dolor de cabeza

EDITORIAL : Un dolor de cabeza
ML | Chanan Singh
Redacción
12 de noviembre de 2026

El Sistema Penitenciario Panameño sigue en crisis. La renuncia de su director, Chanan Sing, cuatro meses después de haber asumido el cargo, sumado a las declaraciones e insinuaciones que hizo sobre la seguridad y control de los penales, confirman lo que siempre se ha sospechado: la corrupción corroe la administración de las cárceles públicas.

¿Cómo entran las armas, drogas, celulares, platinas, dinero y otros objetos? Es evidente que tienen una puerta abierta (o varias) en zonas que están bajo el control de agentes de la Policía Nacional y de la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno.

Es un asunto recurrente que no parece tener solución inmediata. Si los capos siguen controlando pabellones y prisiones enteras, la lucha contra el delito y la rehabilitación de los presos tendrán un éxito limitado y pobre.

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