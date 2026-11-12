EDITORIAL : Un dolor de cabeza

El Sistema Penitenciario Panameño sigue en crisis. La renuncia de su director, Chanan Sing, cuatro meses después de haber asumido el cargo, sumado a las declaraciones e insinuaciones que hizo sobre la seguridad y control de los penales, confirman lo que siempre se ha sospechado: la corrupción corroe la administración de las cárceles públicas.

¿Cómo entran las armas, drogas, celulares, platinas, dinero y otros objetos? Es evidente que tienen una puerta abierta (o varias) en zonas que están bajo el control de agentes de la Policía Nacional y de la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno.

Es un asunto recurrente que no parece tener solución inmediata. Si los capos siguen controlando pabellones y prisiones enteras, la lucha contra el delito y la rehabilitación de los presos tendrán un éxito limitado y pobre.