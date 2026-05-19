EDITORIAL : Un país de emprendedores

No menos de 700,000 panameños ejercen una actividad económica como emprendedores. Sus negocios emplean de dos a diez personas y se han convertido en una parte importante de la economía panameña.

Para que crezcan, se fortalezcan y sobrevivan con éxito, es necesario que entidades como la AMPYME, el Ministerio de Comercio e inclusive, la banca propiedad del Estado, los eduquen, orienten y bancaricen.

Desde aquel que se coloca en una acera, debajo de un puente, en un centro comercial o en un local, las actividades de los micro y pequeños comerciantes les dan empleo a miles de personas, en una variedad de actividades que ofrecen productos y servicios necesarios para la vida diaria. Poner atención a los emprendedores para que sean más fuertes es el desafío de nuestros tiempos.