Desde hoy inician las conversaciones formales entre el gobierno del presidente José Raúl Mulino y los representantes de Minera Panamá (First Quantum) para examinar los escenarios que permitan reanudar la actividad minera con la explotación de la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón.

Es un proceso que inició con la suspensión de las demandas y arbitrajes contra el país y una auditoría integral al proyecto realizada por una de las empresas más importantes del mundo.

Todos los escenarios están sobre la mesa y lo que se acuerde tendrá que ser presentado al país con toda la transparencia que amerita el momento.

La operación de la mina representará una nueva inversión de al menos $500 millones para rehabilitar las instalaciones y significará la contratación de miles de trabajadores que perdieron sus empleos con el fallo de la Corte que declaró inconstitucional el contrato negociado a finales del gobierno del presidente Laurentino Cortizo.

Igualmente, la reanudación de los trabajos, bajo los términos que se alcancen, enviarán un claro mensaje a los inversionistas sobre Panamá y su futuro.