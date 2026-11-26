El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien lidera el equipo negociador del gobierno para examinar la reapertura de la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón aseguró que durante unos tres meses se realizarán consultas con los sectores que están a favor y contra de la operación.

Inclusive, se escuchará a los grupos que se oponen a la minería y en particular al reinicio de la actividad, en este caso con Cobre Panamá. Para Moltó, de la consulta y la negociación con la empresa minera, debe salir un documento que satisfaga los intereses nacionales sin inclinaciones políticas o dejos ideológicos.

En los tiempos que vivimos, la explotación minera se apoya y abastece de altos estándares y tecnologías. El impacto en la economía será entre un 5% al 7% del Producto Interno Bruto (PIB).