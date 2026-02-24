Editorial

EDITORIAL : Una decisión de Estado

AFP | Vista del puerto Balboa.
Redacción
24 de febrero de 2026

El contrato de Panamá Ports Company (PPC) con el Estado ya terminó. El fallo de inconstitucionalidad fue publicado en la Gaceta Oficial y desde ayer comenzó un planificado, pero acelerado proceso para que los puertos de Balboa y Cristóbal operen con contratos de tiempo definido mientras que prepara y se convoca a una licitación pública internacional que permita tener dos nuevas empresas como operadoras de dos de los principales puertos en el Canal de Panamá. El mensaje a la comunidad portuaria y logística internacional es claro: no hay expropiación ni nada que se traduzca en una violación a la ley nacional. La inconstitucionalidad es consecuencia de un fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, la única entidad facultada para valor la legalidad de un contrato público o sus efectos.

