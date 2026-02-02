Editorial

EDITORIAL : Una fiesta con arraigo popular

EDITORIAL : Una fiesta con arraigo popular
Redacción Metro Libre
02 de febrero de 2026

Del 14 al 17 de febrero, el país se involucrará en las fiesta del Carnaval. En decenas de pueblos y distritos se realizarán desfiles y habrá comparsas, culecos, ferias populares y expresiones de diversión popular, inclusive llenas de mucha tradición.

La fiesta del “Dios Momo” trae consigo una movilización de miles de personas, activa a las agencia de la ley y organismos de socorro, así como a los hospitales y centros sanitarios de todo el país.

Y a pesar de que los ministerios y entidades cierran sus puertas por esos días, al igual que los bancos e importantes empresas del sector privado, otro sector de la economía, vinculado al turismo, alimentación, transporte y artesanías se dinamiza.

Es, sin lugar a dudas, un celebración que une a gran parte del país en una jornada de jolgorio y alegría, propia del “adn” nacional.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR