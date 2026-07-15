EDITORIAL : Una ley necesaria

El debate está abierto. Una ley para considerar un grave delito la venta de lotería clandestina está en la Asamblea Nacional. Su proponente es el diputado Roberto Zúñiga de la coalición Vamos y por supuesto tiene respaldo de los vendedores de chances y billetes oficiales.

De la histórica “bolita” y las “casas grandes”, el monopolio oficial se enfrenta a los juegos ilegales en línea, la lotería costarricense y nicaragüense e inclusive la Lotto de Miami.

Una legislación sobre la Lotería Nacional tiene que ser ampliamente consultadas para incluir la persecución implacable de los controladores de libretas, el alquiler de libreta o el empeño en conocidas empresas especuladoras. También tiene que considerar un sistema de compensación para los billeteros, el castigo ejemplar de las ataduras con one two, rifas, casados o el sobreprecio con el cual están vendido los chances y billetes.

Una ley tiene que ser completa para que funcione.