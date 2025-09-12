EDITORIAL : Violencia en las escuelas

Se ha vuelto común que jóvenes estudiantes, de los dos sexos, protagonicen disturbios y peleas callejeras donde inclusive salen a relucir armas.

El deterioro de la convivencia escolar está relacionado con la ausencia de valores y la renuncia que han hecho los padres de sus responsabilidades para formar a sus hijos en los hogares. En muchos casos, los enfrentamientos pasan a la categoría de delito por el volumen de la violencia expresa.

Para enfrentar esta crisis en el sistema escolar hay que involucrar al Meduca, los padres, autoridades, Mides y Senniaf. La escuela debe ser un santuario de la enseñanza y una fortaleza frente a las desviaciones con las cuales llegan muchos jóvenes a las aulas.

Pero, igualmente, hay que comenzar a exigirles a los padres de familia que asuman responsabilidades que les corresponden.