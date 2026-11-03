Que viva Panamá

No hay dudas. Panamá es el mejor país del mundo. Somos el centro estratégico de América. En 123 años de ser república hemos superado rebeliones, desastres naturales, pandemias, intervenciones militares, conspiraciones, rebeliones y golpes de Estado.

A pesar de todo eso, los panameños desarrollaron la capacidad para seguir hacia adelante, perdonar y sumar al mayor número de personas a su reconstrucción y crecimiento. Hoy, los desafíos están relacionados con la economía, el empleo, la eficiencia gubernamental y una democracia plena.

Tenemos todo para ser exitosos, sin dejar a ningún ciudadano por fuera. Al trabajo sin más dilación, como pide el himno nacional.