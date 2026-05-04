El agradecimiento, un gesto de valor incalculable

Muchas veces no ponemos en práctica este valor y es muy importante hacer un alto y reflexionar cada día sobre él, que es tan importante y que nos dará mucha fortaleza en nuestra vida interior. Enfocarnos en dar gracias por tener un día más de vida ya es un efecto positivo, lo cual nos aportará bienestar y optimismo para iniciar la jornada diaria, que conlleva muchos desafíos. También nos permite liberar estrés y canalizar emociones. Dar gracias por todo lo que recibimos es importante y debemos practicarlo a diario; compartir experiencias positivas permite motivar una convivencia armoniosa con las personas con quienes compartimos, ya sea en nuestro hogar, lugar de trabajo o en la sociedad. Una estrategia puede ser tener una agenda donde apuntemos nuestras actividades diarias; es ideal para iniciar practicándolo. Con el tiempo, volvemos a leer y esas palabras allí registradas son motivo de alegría y nos impulsan a seguir fomentando este hábito. La práctica del agradecimiento no tiene distinción social, pero nos deja un estado emocional gratificante. Así que les insto a practicar este hábito a diario y verán cómo nuestras vidas se fortalecen espiritualmente y logramos conectar con mayor efectividad. * Licenciada en Turismo.