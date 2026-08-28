Opinión

El aula decide el destino de Panamá

El aula decide el destino de Panamá
28 de agosto de 2026

Ventura Vega Osorio asume el Ministerio de Educación en un momento decisivo para el futuro del país. Más que gestionar trámites o lanzar programas mediáticos, su tarea urgente es recuperar la educación pública como derecho y como motor de movilidad social.

No basta con ofrecer tecnología si las escuelas no tienen agua, seguridad ni conectividad real; no sirven computadoras sin maestros capacitados ni sin un currículo que enseñe a leer, pensar críticamente y crear soluciones a problemas concretos.

La desigualdad educativa marcada por origen geográfico, étnico y socioeconómico obliga a cerrar brechas con políticas integrales: infraestructura digna, formación continua y evaluación transparente con metas claras y presupuesto suficiente. Eso exige escuchar y respaldar a docentes, involucrar a familias, universidades, comunidades y el sector productivo, y priorizar rendición de cuentas en las 16 regiones educativas.

La tecnología debe llegar acompañada de capacitación y acceso sostenible; la inversión debe traducirse en resultados visibles en las aulas rurales e indígenas, no solo en titulares. Transformar la educación pública no es un gasto, es una apuesta estratégica para reducir la desigualdad, fortalecer la democracia y ofrecer oportunidades reales.

El reto de Vega Osorio es histórico: construir puentes desde la escuela hacia la esperanza de cada niño y joven panameño.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR