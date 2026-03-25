El capirote de Semana Santa

Siempre me llamó la atención en las procesiones de Semana Santa el uso de un sobrero cónico, largo, de color negro o morado, además de las túnicas del mismo color. Resulta que esta prenda llamada Capirote tiene su origen en la historia de la penitencia y la fe pública.

Hoy lo vemos como una prenda solemne, su origen es judicial. Durante la Inquisición, los condenados por delitos religiosos eran obligados a vestir un “sambenito” (una túnica) y un gorro de tela rígida en forma de cono para que todo el pueblo pudiera identificarlos como pecadores.

A partir del siglo XVII, las hermandades religiosas lo adoptaron con un giro simbólico: La forma cónica apunta hacia el cielo, simbolizando que la penitencia del fiel busca el perdón divino. El Capirote es una herencia cultural hispánica que se mantiene viva principalmente en España, donde la tradición es más fuerte y variada sobre todo en Sevilla y Málaga.

Miles de nazarenos desfilan con capirotes de diferentes colores de terciopelo, sarga o raso que identifican a cada cofradía. Guatemala posee una de las Semanas Santas más ricas de América, especialmente en Antigua.

Allí, a los cargadores y penitentes se les llama “Cucuruchos”, por la forma del gorro. La forma del capirote se asocia erróneamente con el Ku Klux Klan. Sin embargo, no existe relación histórica alguna. En la cultura hispana, el capirote tiene siglos de antigüedad y representa la expiación del pecado y la búsqueda de la redención.

* Periodista.