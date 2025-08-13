Para no perder efectivo aplique el control financiero mensual, este el proceso por el cual un negocio registra, analiza y evalúa todos sus ingresos (entradas) y egresos (salidas) de dinero mes a mes, con solo objetivo, el de tener información para tomar decisiones efectivas y mantener una buena salud financiera de su negocio.

Con este método usted puede detectar errores de forma temprana y no esperar al cierre del año para actuar, ya que para ese momento seria muy tarde. el mismo se divide en 5 partes: 1) registro de ingresos: ventas, cobros, otros ingresos, 2) registro de egresos: gastos operativos, pagos de servicios, sueldos, deudas, compras, etc., 3) revisión del flujo de caja: para verificar y analizar si hubo más ingresos que egresos o viceversa, 4) comparación con el presupuesto: para evaluar si se cumplió con lo planificado, 5) análisis de resultados: identificar áreas donde se puede ahorrar o invertir mejor.

Es importante comprender que este proceso es importante para el crecimiento sostenible del negocio. recomendamos que evalúe su plan control financiero mensual un asesor experto, ya que esta herramienta administrativa es esencial para gestionar bien el dinero y asegurar el éxito a largo plazo. * Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.