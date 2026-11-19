Como siempre cada 15 días acudo a mi barbero de “la vieja guardia” a hacerme el “corte de cabello”, luego del saludo de rigor le digo que quiero el corte de cabello a la “Tonsura”.

Giró en redondo y me encaró, ¡qué clase de corte de cabello es ese, no lo conozco y porque quieres cambiarte...! sonreí y pasé a explicarle... era una broma.

La Tonsura consistía en rapar total o parcialmente la parte superior o coronilla de la cabeza, dejando una especie de corona o círculo de cabello alrededor.

En la Iglesia católica y los monasterios medievales, el cabello largo era símbolo de vanidad, orgullo, fuerza terrenal y estatus, los caballeros y nobles solían llevar melenas cuidadas. Al raparse la coronilla, los clérigos y monjes demostraban públicamente su renuncia a las vanidades del mundo, su voto de humildad y su sumisión total a Dios. Había varios estilos según la región y la orden religiosa:

La tonsura obligatoria para los clérigos se mantuvo durante siglos dentro del derecho canónico católico, hasta que fue abolida oficialmente por el Papa Pablo VI en 1972 tras las reformas del Concilio Vaticano II. A partir de entonces, dejó de ser un requisito para recibir las órdenes sagradas.