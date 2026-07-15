El costo climático en Panamá y en el mundo

Los efectos del clima en Panamá y en el mundo ya no son eventuales sino recurrentes y contradictorios.

Francia ha registrado un aumento de la mortalidad por la ola de calor. Desde que hay registros se produjeron 1.400 muertos diarios, frente a los 1.000 de media durante los meses de abril y mayo este año.

Mientras, seguimos contando las víctimas producto del terremoto de Venezuela que deja ya 2,645 muertos y más de 12.600 heridos. Un análisis preliminar de la NASA estima que cerca de 58.870 edificaciones habrían resultado dañadas o colapsadas.

Mientras en Barcelona España, unos 10 mil arquitectos debaten qué pueden hacer para protegernos del cambio climático, del frío, calor, del viento y el sol, utilizar nuevos materiales, sugieren especies vegetales que regulen y trabajen mejor en la construcción de espacios habitables.

Por acá en Panamá, debemos recordar el efecto de la subida del nivel del océano por el calentamiento global, que obligó a trasladar en 2024 a unos 1.200 indígenas de la isla Gardí Sugdub, en una de las primeras migraciones planificadas de América Latina por el cambio climático.

La paradoja de estos eventos es que en Panamá mientras en el atlántico hay mucha agua en el pacífico escasea. Bocas del Toro pasó la semana bajo agua. Una niña de 12 años murió en un deslizamiento y más de 1,700 personas resultaron afectadas, con unas 800 aún en albergues, según el Sinaproc.