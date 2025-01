El denominado ‘contacto cero’

«No te hagas extrañar tanto, no vaya a ser que en un suspiro te olvide» La infidelidad, es traición y no debe tolerarse, si la parte afectada fue honesto en la relación. Ser infiel es faltar el respeto, sin excusas a la otra persona de manera inescrupulosa.

Cuando te percatas que la persona que decía “amarte” comete una infidelidad, más que un acto ruin, se convierte en una decepción.

Esta persona, luego de que muchas veces le pregunte ¿Qué estaba pasando? Me lo negaba...decidió confesármelo por insistencia la noche del 24 de diciembre, de manera lacerante. Y en ese momento no sentí absolutamente nada. Ayer tome la decisión de terminar con todo esto, una breve despedida y un bloqueo absoluto de mi vida, aplicando así el “contacto cero”; no escribirle, no verla, no ver sus estados, nada. Volver a tener contacto con ella, sería regresar a esa noche del 24 de diciembre.

Es importante aclarar que el ‘contacto cero’, debe ir acompañado de un trabajo personal, es retomar las actividades, viajar, yoga, meditación y rodearte de gente real.

El contacto cero, nos permitirá cortar la dependencia emocional, reestablecer nuestra autoestima, tener una mente más clara, tiempo para reflexionar, proteger nuestra salud mental, reajustar los límites, darnos más tiempos y evitar una recaída emocional.

* Docente.