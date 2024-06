El deporte del billar

No hay duda que el billar es un juego conocido a nivel mundial que requiere gran práctica a niveles competitivos. No se tiene certeza de donde son sus orígenes, pero se piensa que es muy antiguo, que inclusive lo pudo haber jugado Cleopatra, en una variante del juego ya que era en el suelo y no sobre una mesa. También hay datos de que en China se jugaba. Lo cierto es que la primera mesa de billar, como la conocemos actualmente, viene del siglo XVI y su creador fue el francés Henry Devigne, ebanista de la corte francesa, quien adaptó el juego a los días de lluvia porque se jugaba en sus inicios al aire libre. La mesa era una superficie de mármol, que estaba cubierta por un paño verde. Se cree que el nombre dado al billar proviene de la palabra francesa billiard, la cual significa bola.

El juego de billar consiste en empujar unas bolas contra otras usando el taco, que es un palo o vara de madera, con el fin de meter las bolas en los respectivos agujeros o buchacas que tienen las mesas. También existe un juego de billar que se juega con tres bolas, la mesa no tiene buchacas o agujeros y es llamado juego de carambola.

El objeto consiste en que una bola es tacada por el jugador y la misma debe tocar las otras dos bolas.

En la República de Panamá también se juega el billar de manera recreativa y competitiva. Se cuenta con una Federación Panameña de Billar (FEPABI), que es la encargada de organizar los Torneos Nacionales de las distintas categorías y modalidades, con el fin de hacer las clasificaciones nacionales para los jugadores que nos representarán a nivel internacional. En este sentido es importante mencionar que a nivel competitivo se juegan los torneos de pool, tanto masculino como femenino, en la modalidad de bola 9 y bola 10, de las categorías a, b y c y el torneo de carambola por tres bandas de categorías a, b y c. Los ganadores de los torneos por categoría a son los que nos representarán a nivel internacional en los distintos torneos.

Entre ellos podemos mencionar los panamericanos, que serán en Argentina este mes de junio de 2024 y los bolivarianos, que se realizarán en Perú en el mes de diciembre de 2024.

Por lo regular en representación se envía al campeón y subcampeón de cada modalidad.

Este fin de semana se realizaron las clasificaciones de los jugadores de la modalidad de bola 9 y bola 10 masculino que participarán en el próximo torneo nacional.

La clasificación se dio entre 64 jugadores por torneo y clasificaron 12, que se estarán juntando con los 4 primeros lugares del año pasado, para de esta manera hacer el torneo nacional con 16 jugadores en el mes de julio.

Participaron jugadores de las distintas Ligas Provinciales de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Veraguas y Chririquí; en donde para el torneo de bola nueve se clasificaron 5 de Panamá, 3 de de Panamá Oeste, 2 de Herrera, 1 de Veraguas y 1 de Chiriquí. En el caso del torneo bola 10 se clasificaron 3 por Panamá, 2 de Panamá Oeste, 1 de Herrera, 2 de Veraguas y 4 de Chiriquí.

* Abogado y exadministrador de ACODECO.