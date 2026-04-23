El pasado fín de semana, la disciplina del taekwondo hizo vibrar la emoción de niños y jóvenes acompañados de sus padres en el Primer Torneo Tope 2026, organizado por Spartans Taekwondo Panamá, el cual se llevó a cabo el 19 de abril pasado, en el Parque Municipal de Panamá Norte, con la participación de clubes de Panamá Oeste, Norte y Centro. La experiencia vivida entre los participantes, fue maravillosa. Una convivencia para demostrar el amor al deporte en esta disciplina que instruye a niños y jóvenes a ser resilientes y disciplinados, para en un futuro representar a Panamá en este deporte. Asistí con mi familia para acompañar al menor de mis nietos Fabian Andrés, uno de los 5 representantes de su Academia GAJOG bajo la instrucción del Sabonim Frank Urbina. Conformaron también a representación Isa, Miguelito, Itahan y Santiago. Todos los participantes ofrecieron al público lo mejor de las técnicas aprendidas, y en medio de gritos y aplausos de los familiares quedó comprobado que el deporte es salud y disciplina. Para estos niños y jóvenes esta experiencia quedara plasmada en sus mentes. La práctica de un deporte forma parte de una formación integral del estudiante, que le enseña a ser una persona responsable y a controlar sus emociones. El taekwondo tiene su origen en Seúl, Corea. Se inició como una disciplina deportiva en 1945, pero se oficializó en 1955. Se especializa en patadas directas, en giros y en salto y golpe de puño. Todos los asistentes lo disfrutamos al máximo. * Periodista.