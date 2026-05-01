El derecho al trabajo

El Día del Trabajador nos invita a reconocer los logros laborales y también a reflexionar sobre el desafío persistente del desempleo. En muchos países, este problema sigue impactando especialmente a jóvenes y trabajadores informales. Incluso los adultos aún en edad productiva se les hace difícil encontrar una forma de subsistir.

No basta con generar empleo; es necesario que sea digno, estable y bien remunerado.

Este día debería servir como un llamado a gobiernos, empresas y sociedad para promover el empleo de calidad y garantizar la seguridad ocupacional. Sin estas acciones, la conmemoración solo es un día libre y ya.