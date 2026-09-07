Opinión

El error número uno que espanta clientes

El error número uno que espanta clientes
Arturo Arango
07 de septiembre de 2026

¿Usted sabe cuánto tarda un cliente en decidir si le compra o no? Solo 10 segundos. Así es, tan rápido que en la mayoría de los vendedores no se da cuenta, y es ese el primer contacto que no se debe desaprovechar jamás.

Este instante inicial no depende de su producto o servicio, tampoco del precio, ni mucho menos de la vitrina física o virtual. Solo depende de un solo elemento, que es... “CÓMO LO RECIBE”. Con decir; “¿le puedo ayudar en algo?” dicho de forma seca o aburrida, sin mirarlo a los ojos o una respuesta digital con un simple “HOLA”, o la tardanza en atenderlo porque estabas distraído con el celular o escribiendo un correo, eso hace que pierda la venta. El cliente no compra el producto primero: le compra a usted, por sentirse confiado por su atención.

Antes de ofrecer cualquier cosa, venda una emoción; la de hacer sentir al cliente cómodo. Sonría con sinceridad; si sabe quién es, salúdelo con respeto por su nombre, hágale sentir que es importante atender su necesidad. Ese gesto genera más confianza que cualquier promoción o descuento, póngalo en práctica.

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