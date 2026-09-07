El error número uno que espanta clientes

¿Usted sabe cuánto tarda un cliente en decidir si le compra o no? Solo 10 segundos. Así es, tan rápido que en la mayoría de los vendedores no se da cuenta, y es ese el primer contacto que no se debe desaprovechar jamás.

Este instante inicial no depende de su producto o servicio, tampoco del precio, ni mucho menos de la vitrina física o virtual. Solo depende de un solo elemento, que es... “CÓMO LO RECIBE”. Con decir; “¿le puedo ayudar en algo?” dicho de forma seca o aburrida, sin mirarlo a los ojos o una respuesta digital con un simple “HOLA”, o la tardanza en atenderlo porque estabas distraído con el celular o escribiendo un correo, eso hace que pierda la venta. El cliente no compra el producto primero: le compra a usted, por sentirse confiado por su atención.

Antes de ofrecer cualquier cosa, venda una emoción; la de hacer sentir al cliente cómodo. Sonría con sinceridad; si sabe quién es, salúdelo con respeto por su nombre, hágale sentir que es importante atender su necesidad. Ese gesto genera más confianza que cualquier promoción o descuento, póngalo en práctica.