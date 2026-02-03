El futuro se decide ahora

En el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, de CAF, realizado recientemente en la ciudad de Panamá, el físico teórico Dr. Michio Kaku fue contundente: el futuro no está llegando, ya está ocurriendo. La verdadera pregunta no es qué tecnologías vendrán, sino si nuestras instituciones, empresas y sistemas educativos están preparadas para entenderlas y gobernarlas. Según su visión, la humanidad atraviesa una transición histórica. Pasamos de un mundo definido por la mecánica, la electricidad y el transistor, a uno impulsado por la inteligencia artificial, la manipulación de la materia a escala molecular y, pronto, la computación cuántica. No se trata solo de más velocidad o eficiencia. Se trata de una redefinición profunda del trabajo, la educación, la medicina y la propia condición humana. La inteligencia artificial automatiza tareas, la computación cuántica promete comprender enfermedades, envejecimiento y procesos biológicos que hoy solo abordamos por ensayo y error. Pero este avance trae riesgos: desinformación, suplantación y una peligrosa ilusión de certeza sin comprensión. La lección es clara. La tecnología no reemplaza al ser humano, lo expone. Expone su capacidad, o incapacidad, para liderar, interpretar y decidir con criterio. El verdadero desafío no es tecnológico. Es estratégico, ético y cultural. El futuro no se adopta. * Consultor en Transformación Digital.