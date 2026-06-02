El gran reto cuántico de Panamá

Imagine a un ladrón que hoy roba cajas fuertes blindadas, no para abrirlas ya, sino porque sabe que en pocos años tendrá una llave maestra capaz de vulnerar cualquier cerradura. Esto ocurre ahora en el ciberespacio bajo la estrategia “Cosechar hoy, descifrar mañana” (Harvest Now, Decrypt Later): entidades hostiles almacenan nuestros datos cifrados esperando el amanecer de la computación cuántica.Cuando esta supertecnología madure, los candados digitales actuales colapsarán (basados en la criptografía tradicional de clave pública como RSA y ECC), exponiendo secretos bancarios, médicos y gubernamentales históricos. La solución científica existe, pero revela una crisis inesperada: la “obesidad de datos” (el aumento masivo del tamaño de los archivos para poder protegerlos). Los nuevos algoritmos de seguridad cuántica exigen un volumen físico tan masivo que saturará las redes y discos tradicionales.La transición no es una simple actualización de software; exige una profunda reingeniería de infraestructura física. Si Panamá ignora este impacto logístico, nuestras organizaciones sufrirán un colapso operativo inasumible. Proteger la soberanía digital del país requiere auditar desde ya la vida útil de la información y modernizar el hardware de almacenamiento masivo de forma proactiva. La resiliencia cuántica no es un lujo del mañana, sino una urgencia nacional inminente para salvaguardar nuestro patrimonio digital estratégico antes de que el inevitable cronómetro mundial llegue a su fin. * Especialista e investigador en Ciberseguridad.