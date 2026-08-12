El grillete fiscal o el “Shutdown” del Gobierno

La Asamblea de Diputados de Panamá anunció las vistas fiscales del gobierno nacional en la que desfilan los ministro y directores de instituciones a sustentar su presupuesto, ante un recorte anunciado por el ministro de Economía del país.

El proyecto de Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 es por un monto de $35,111.75 millones de dólares. El plan económico del ministro Felipe Chapman introduce fuertes recortes sectoriales bajo una estricta política de disciplina y sostenibilidad fiscal.

El presidente de Argentina anunció en cadena nacional que presentará al Congreso un paquete de reformas que incluyen una reestructuración del Banco Central y una iniciativa de “grillete fiscal”, para cerrar actividades no esenciales del Estado si hay déficit fiscal prolongado, tal como ocurre en Estados Unidos cuando se produce el “shutdown” del gobierno.

El “shutdown” se refiere a la paralización parcial de las actividades cuando se agotan los fondos públicos aprobados.

Según la propuesta de Milei, el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios “no cobrarán un solo peso de sueldo”, mientras que el pago de jubilaciones, pensiones, planes sociales, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario sí continuarían.

En Estados Unidos cuando ocurre esta situación de falta de acuerdo en el Congreso, también continúan funcionando los servicios esenciales, por suerte en nuestro país, esto no sucede.