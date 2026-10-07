Opinión

El hombre de los “pastelitos” calientes

El hombre de los “pastelitos” calientes
Víctor De La Hoz
07 de octubre de 2026

Como todas las mañanas Jacinto, un hombre trabajador trigueño de contextura obesa, con su sombrero al estilo gallego, y su reloj de pulsera dorada, y un caminar pausada carga en el hombro una “jaba” confeccionada de mimbre, llevando los “pastelitos” de carne y pollo calientes, para la venta. Era su faena diaria.

El revendía los “pastelitos” a 60 centésimos, que eran elaborados por la panadería del Barrio. Preferidos por su textura, y sabor, su clientela esperaba que llegara al punto de venta, una esquina de la calle 21 del Barrio del Chorrillo.

Este panameño era muy querido, su rostro angelical y con un parecido al “chómpiras” del chavo del 8, lo que hizo ganarse a los clientes, que hacían broma por parecerse al personaje mexicano de la satura de los años 1970.

Luego de un tiempo innovo vender café, a 50 centésimos como acompañamiento, lo que le dio resultado.

La jaba de mimbre la colocaba, en un atril de madera y la mantenía herméticamente tapada con plástico para la higiene, y que el producto mantuviera su temperatura.

Con este pequeño negocio mantuvo a su familia y le brindo la educación a sus tres hijos.

Jacinto como todo trabajador guerrero que suda la gota gorda, tenía su pasatiempo, era un fanático de las películas de acción y suspenso, admirador de James Bond, al terminar la faena guardaba 6 pastelitos, para ver la doble tanda en el Teatro Variedades, y para acompañar se compraba un refresco una soda “rompe pecho”.

Jacinto, sigue siendo recordado como un personaje icónico de las pasadas décadas.

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