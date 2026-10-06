El horario secreto para vender más

No es solo qué públicas, es cuándo lo publicas, desde el inicio de la primera era industrial, los horarios se convirtieron en elementos importante para la difusión de información. Esto dio el paso a los anuncios comerciales.

Esta nueva era las redes sociales se han convertido el medio de comunicación más eficaz para alcanzar de forma selectivas las ventas, ha creado horarios que son buenas para vender al el público que usa estos medio. Por ejemplo si usted vende comida, publicar en sus redes sociales entre 11am-1pm y 6pm-8pm le puede ser muy positivo para su negocio, pero lo bueno es que anuncio sigue en la redes, pues cuando la gente tiene hambre y decide qué comer puede que vea su anuncio y se acerque a su local o pida en línea.

Si el caso es que vendes ropa o belleza, mejor es venderlo en la noche, las personas ya están más tranquilas y busca relajarse entre 8pm-10pm, cuando la gente navega redes se relajada. Cada negocio que ve puede ser atractivo para el público tiene su momento. Publicar a la hora correcta puede triplicar tu alcance sin gastar un dólar en publicidad.