El que fuera uno de los edificios imponentes de la ciudad capital conocido como El Hotel Casino, fue lujo, escuela y hoy es memoria, recuerdo de un Panamá de las mejores décadas.

Era un céntrico punto de encuentro para los panameños, muy visitado por turistas extranjeros y más frecuentes por los ciudadanos residentes de la antigua Zona del Canal y la alta sociedad.

Su ubicación en una esquina de la Calle Juan A Guizado y Avenida Central, cerca al sector de Perejil Corregimiento de Calidonia, fue una zona de la clase alta con edificios lujosos.

Su construcción se realiza en 1914 por Elisa Arosemena de Diaz, y diseñado por el Arquitecto Pedro Sarasqueta.

Se convirtió en uno de los edificios más altos, en el 9 de agosto 1954, albergó al Instituto Justo Arosemena (IJA). En el 2003 fue de molido y se perdió ese patrimonio histórico.

Hablemos de su referencia urbana con la calle de los “Ahuevados” es un término coloquial a que una persona actúa con lentitud, torpeza o falta de viveza es una expresión popular.

Esta calle le colocaron ese nombre, porque cerca existe un “Pusch Boton” y los conductores transitaban muy sigilosamente con su acompañante otros caminando con cara de “ahuevado”. Es una calle en que se registraban robos y a pesar de los atracos, la gente seguía como unos “Ahuevados” transitando por esa área para que nuevamente le robaban, hoy es una zona roja.