El impacto del alza del petróleo en Panamá

El alza de los precios del petróleo y sus derivados genera afectaciones indirectas significativas en el sector agropecuario de Panamá y en los consumidores, enmarcadas dentro de un contexto económico de presión inflacionaria.

En el ámbito agropecuario, el incremento en los costos del combustible encarece el uso de maquinaria, el transporte de insumos y la distribución de productos hacia los mercados. Asimismo, los fertilizantes y agroquímicos, muchos de ellos derivados del petróleo, aumentan de precio, reduciendo los márgenes de ganancia de los productores y desincentivando la producción.

Esta situación repercute en la cadena de suministro, provocando una menor oferta o un encarecimiento de los alimentos básicos. Como resultado, los consumidores enfrentan precios más altos en productos esenciales, lo que impacta directamente su poder adquisitivo, especialmente en los hogares de menores ingresos. A nivel macroeconómico, estas dinámicas contribuyen al aumento del índice de precios al consumidor (IPC), generando presiones inflacionarias sostenidas.

En consecuencia, se produce un efecto multiplicador que afecta tanto la estabilidad del sector agropecuario como el bienestar general de la población, evidenciando la alta dependencia económica del país respecto a los combustibles fósiles.

Este encarecimiento está influenciado por la guerra en Irán, que ha elevado los precios del petróleo a nivel mundial. * Lic. en Administración de negocios y abogado.