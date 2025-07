El ‘Juega vivo’ y los derechos humanos

Desde hace rato vengo escuchando voces justificando a los que transgreden las leyes, reglas, normas de convivencia social, que se imponen por la fuerza arrebatando derechos a otros, arropándose bajo el largo manto de la pobreza, los derechos humanos, o el cada vez más daño síndrome del “juega vivo”. Los derechos humanos son normas fundamentales que protegen la dignidad de todas las personas, sin importar su nacionalidad, género, religión, idioma, origen étnico u otra condición. Son inherentes a todos los seres humanos desde su nacimiento y no pueden ser eliminados ni renunciados. Pero no deben ser utilizados o invocados para arrebatárselos a otros. Cuando empezamos a darle la razón a delincuentes o a justificar comportamientos que violan las leyes y reglas sociales, generan un impacto negativo en la sociedad. Cosas simples como el no pago de servicios públicos, agua, luz recolección de la basura, afecta directamente la calidad de vida de todos. Cuando algunos evaden sus responsabilidades, la carga recae sobre los que sí cumplen, generando resentimiento, divisiones y un ambiente de inequidad. * Periodista.