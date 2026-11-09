El majestuoso antiguo Palacio de Justicia; un testigo de la historia

La historia de nuestro país todavía mantiene sitios y lugares que durante el siglo XX fueron testigos de acontecimientos sociopolíticos y siguen como unos testigos mudos.

Uno de esos rincones de esa época pasada es el Edificio del Palacio de Justicia, en el paseo Las Bóvedas.

En esta nueva era todavía se mantiene con su estructura y es parte de ese patrimonio que se conserva con una solidez envidiable, y forma de esos conjuntos monumental para presentar al turista en el Casco Antiguo.

Este edificio pareciera que se atraviesa como un capítulo más de esa rica narrativa histórica. La estructura arquitectónica colonial, fue diseñada por el Arquitecto Genaro Ruggieri, responsable también de los diseños del Palacio Municipal y el Teatro Nacional.

Esta sede de la Corte Suprema de Justicia fue ocupada en el año 1932 durante la administración del presidente Dr. Hermoso Arias Madrid, además de aplicarse justicia se registraron acontecimientos históricos impactantes, como las protestas en 1947-1950 por parte de movilizaciones estudiantiles contra los Tratados Filos-Hines.

Otro suceso fue el juicio político al presidente Arnulfo Arias Madrid, 1951. En el 1989 la sede de la Corte Suprema Justicia, durante la invasión de Estados Unidos a Panamá, el 20 de diciembre, fue saqueada e incendiada.

Luego, allí funcionó el Ministerio de Cultura, por varios años.