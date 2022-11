El manual de garantías es la guía que se le da a los consumidores, respecto a los bienes y servicios que están adquiriendo. En este manual se establece el término de garantía de cada uno de los productos que está comprando el consumidor, y dicha garantía debe establecerse bajo los términos que estipula la Ley de Protección al Consumidor.

Por ejemplo, tenemos el Manual del Propietario de un bien inmueble, el cual describe los componentes integrantes del mismo, explicando el buen uso, el mantenimiento adecuado y las debidas precauciones que deben cumplir para que esta garantía sea efectiva y valedera. Así como el agente económico debe honrar la garantía en el caso de que alguno de los componentes del bien venga con algún desperfecto que impida el uso, el consumidor debe cumplir con el buen uso y el mantenimiento adecuado de cada bien que requiera del mismo y cumplir con lo establecido en el manual de uso de los bienes.

La garantía que el proveedor le de al producto o al servicio, debe ser conforme a lo establecido en la Ley 45 de 2007, no puede ser menor a lo que se estipula por Ley y así como el proveedor debe honrar la garantía a los consumidores, los consumidores deben cumplir con el debido uso y mantenimiento del producto adquirido. En el caso de que el consumidor no haga buen uso del producto o incumpla con el mantenimiento establecido en los manuales, el proveedor puede optar por no honrar la garantía, así como también puede el consumidor exigir la reparación del bien, reemplazo del bien adquirido o la devolución del dinero, si el producto no funciona adecuadamente y el proveedor.

Un ejemplo de lo anterior sería, cuando el promotor de un proyecto estaba en la obligación de cubrir la garantía de alguno de los componentes de una vivienda, pero se percata que los daños reclamados fueron ocasionados por factores fuera de su control técnico y profesional como pude ser una reparación o ajuste realizado con negligencia, o una modificación o alteración ejecutado por una empresa o persona contratada por el consumidor, que haya dejado el producto en malas condiciones. En este caso el proveedor puede acogerse a las cláusulas del manual de las garantías, en donde se estipula que no se hace responsable por mal uso o malas reparaciones por parte del consumidor y decide no honrar la garantía.

Así como es obligación del agente económico darles una garantía a los consumidores, en el caso de que los bienes tengan defectos o no funcionen adecuadamente, el consumidor debe cumplir con darle a los bienes adquiridos un buen uso, el cual está establecido en los manuales de uso y de garantías.

Independientemente de todo lo mencionado con anterioridad, es de suma importancia recordar que el hecho de que exista un manual de garantías, no

quiere decir que todo lo contemplado en el mismo está acorde con la Ley 45. Recomendamos que el consumidor busque asesoramiento con personas conocedoras de la materia para determinar si toda la información del manual es acorde a la ley. Recordemos que el manual al ser firmado por el consumidor y el proveedor, de darse el caso, se convierte o pasa a formar parte del contrato.

* El autor es abogado y exadministrador de la ACODECO.